На выборах в Перми пытался проголосовать робот-подросток

— Принимать участие в выборах могут только граждане России, старше 18 лет, что подтверждается паспортом гражданина РФ. У робота есть только технический паспорт устройства, что не соответствует требованиям. К тому же ему еще не исполнилось 18 лет, — объяснила Галина Иванова, председатель участковой избирательной комиссии.