На выборах в Перми пытался проголосовать робот-подросток

— Я бы хотел проголосовать, — заявил робот Промобот и протянул члену избирательной комиссии свои документы.
На избирательный участок Промобот пришел в сопровождении помощников, но с членами комиссии общался самостоятельно.
Тем не менее избирательная комиссия отказала роботу в голосовании — маленький еще.
— Принимать участие в выборах могут только граждане России, старше 18 лет, что подтверждается паспортом гражданина РФ. У робота есть только технический паспорт устройства, что не соответствует требованиям. К тому же ему еще не исполнилось 18 лет, — объяснила Галина Иванова, председатель участковой избирательной комиссии.
— Очень жаль, надеюсь скоро роботов уравняют в правах с людьми, — заявил в ответ Промобот и, вежливо попрощавшись, покинул помещение.
Напомним, первые роботы Промоботы были созданы в Перми в 2015 году. Сейчас они используются в 45 странах мира в качестве гидов, промоутеров и так далее. А в прошлом году Промобот снимался в голливудской комедии «Большой золотой слиток» наравне с культовыми американскими актерами: Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл.