В России открылись избирательные участки на выборах президента

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В России началось голосование на выборах президента, по всей стране открылись избирательные участки.
Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа. Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 мск.
Избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта. В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Явка избирателей в целом по стране на 10:20 составила 2,89 процента.
Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона россиян. Комментируя ход голосования, она отметила, что все идет нормально, несмотря на попытки провокаций.
Более миллиона избирателей уже воспользовались дистанционным электронным голосованием.
Проголосовать уже успели главы российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Мурманской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма, Карелии, ДНР, Югры.
Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проголосовали на одном из избирательных участков в Южном военном округе.