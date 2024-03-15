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Первый день выборов в Хабаровском крае: спокойный тон и очереди на участках

По мнению экспертов, для основной массы людей голосование — вопрос не политический, а социально-экономический.
Источник: AmurMedia

Первый день президентских выборов неуклонно идет к завершению, в Хабаровском крае до закрытия участков остается чуть более двух часов. По данным к этому часу, сколько-нибудь значимых нарушений не зафиксировано. Более того, единственный серьезный сигнал — о вбросе целой пачки бюллетеней — не подтвердился, сообщает ИА AmurMedia.

21% избирателей отдали свой голос на выборах президента в Хабаровском крае.

— Спокойный тон первого дня выборов говорит о том, что в обществе достигнут консенсус по поводу и голосования, и его результатов. То есть, резко, сколько-нибудь значимой жесткой оппозиции просто нет, — прокомментировал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев.

Для основной массы людей голосование, объясняет эксперт, — это вопрос не политических споров, а социально-экономического развития. Для них важно, чтобы жилось лучше. И они голосуют спокойно. То есть для них это не эмоциональное, а рациональное событие.


— Дальний Восток одна из немногих в мире точек роста. Глобального роста, большого роста. Не просто роста, а большого роста. И поэтому внимание к нему огромное и у нас, и за рубежом, — отметил Дмитрий Журавлев.

Напомним, 15 марта в Хабаровском крае открылись 743 избирательных участка. Первые два дня голосования подсчета бюллетеней не будет — бумаги будут помещены на ночь в сейфы. Для обеспечения безопасности на каждом участке организовано круглосуточное видеонаблюдение и присутствие сотрудников МВД и Росгвардии.