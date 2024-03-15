Первый день выборов в Хабаровском крае: спокойный тон и очереди на участках

Первый день президентских выборов неуклонно идет к завершению, в Хабаровском крае до закрытия участков остается чуть более двух часов. По данным к этому часу, сколько-нибудь значимых нарушений не зафиксировано. Более того, единственный серьезный сигнал — о вбросе целой пачки бюллетеней — не подтвердился, сообщает ИА AmurMedia.
21% избирателей отдали свой голос на выборах президента в Хабаровском крае.
— Спокойный тон первого дня выборов говорит о том, что в обществе достигнут консенсус по поводу и голосования, и его результатов. То есть, резко, сколько-нибудь значимой жесткой оппозиции просто нет, — прокомментировал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев.
— Дальний Восток одна из немногих в мире точек роста. Глобального роста, большого роста. Не просто роста, а большого роста. И поэтому внимание к нему огромное и у нас, и за рубежом, — отметил Дмитрий Журавлев.
Напомним, 15 марта в Хабаровском крае открылись 743 избирательных участка. Первые два дня голосования подсчета бюллетеней не будет — бумаги будут помещены на ночь в сейфы. Для обеспечения безопасности на каждом участке организовано круглосуточное видеонаблюдение и присутствие сотрудников МВД и Росгвардии.