В Геленджике работают 47 избирательных участков, расположенные в городе и округах.
Выборы президента проходят в России с 15 по 17 марта 2024 года. Избирательные участки традиционно работают с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Наталья Решетняк.
Более 5 тысяч жителей Геленджика проголосовали за первые два часа выборов
В Геленджике на 10:00 за будущего президента России предварительно уже проголосовало более 5400 человек, сообщил глава города Алексей Богодистов. Это почти 5% от общего количества населения курорта.
В Геленджике работают 47 избирательных участков, расположенные в городе и округах.