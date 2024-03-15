Около 1 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ электронно

Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.
«Выдано бюллетеней — 1 003 216, получено бюллетеней — 994 200. До окончания голосования — 2 дня 9 часов 18 минут», — значится на экранах.
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Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.
«Выдано бюллетеней — 1 003 216, получено бюллетеней — 994 200. До окончания голосования — 2 дня 9 часов 18 минут», — значится на экранах.