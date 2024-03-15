Избирком Омской области обнародовал первые данные о явке на выборы президента России

По данным на 12:00 пятницы, 15 марта, свои голоса в регионе отдали почти 250 тысяч человек. В процентном соотношении — 17,40% от общего числа избирателей.
Традиционно активнее голосуют в районах области. Там уже проголосовали 24,05%. При этом в Большеуковском, Колосовском и Оконешниковском свою волю выразили около трети избирателей. В городе пока явка составляет 13,18%.
По словам зампреда облизбиркома Андрея Фролова, информации о каких-либо инцидентах на избирательных участках региона не поступало.
Напомним, что в Омской области также работает центр общественного наблюдения за выборами.