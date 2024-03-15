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Избирком Омской области обнародовал первые данные о явке на выборы президента России

В избиркоме Омской области обнародовали первые цифры по явке избирателей на выборы президента России.

По данным на 12:00 пятницы, 15 марта, свои голоса в регионе отдали почти 250 тысяч человек. В процентном соотношении — 17,40% от общего числа избирателей.

Традиционно активнее голосуют в районах области. Там уже проголосовали 24,05%. При этом в Большеуковском, Колосовском и Оконешниковском свою волю выразили около трети избирателей. В городе пока явка составляет 13,18%.

По словам зампреда облизбиркома Андрея Фролова, информации о каких-либо инцидентах на избирательных участках региона не поступало.

Напомним, что в Омской области также работает центр общественного наблюдения за выборами.