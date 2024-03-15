Губернатор Белгородской области проголосовал на выборах президента

«Вот это ощущение, с одной стороны, большого события. Это мирового уровня (событие — ред.), потому что мы великая страна. Мы выбираем президента, который определит будущее развития нашей страны. С другой стороны, конечно, сложные условия. Мы с вами в мирной и в военной повестке живем. Поэтому очень хочется, чтобы наши выборы прошли организованно», — сказал Гладков журналистам.