Губернатор Белгородской области проголосовал на выборах президента

Глава региона на избирательный участок в центре Белгорода пришел с супругой. После того как он опустил бюллетень в урну, Гладков пообщался с наблюдателями, журналистами и сфотографировался с членами участковой избирательной комиссии.
«Вот это ощущение, с одной стороны, большого события. Это мирового уровня (событие — ред.), потому что мы великая страна. Мы выбираем президента, который определит будущее развития нашей страны. С другой стороны, конечно, сложные условия. Мы с вами в мирной и в военной повестке живем. Поэтому очень хочется, чтобы наши выборы прошли организованно», — сказал Гладков журналистам.
Губернатор добавил, что враг стремится посеять панику. «Испортить жизнь, то есть навредить, убить, ранить, разрушить наши дома, но самое главное — испугать. Поэтому <…> сейчас, за последние 3−4 дня — такого объема лживой информации у нас еще за 2,5 года не было», — подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.