Красноярские митрополит и муфтий проголосовали на выборах президента России

Митрополит и муфтий отметили, что выборы президента — это важное событие, которое определит будущее России. Также оба лидера призвали соотечественников проявить гражданскую позицию и проголосовать.
Напомним, выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта. За пост главы государства борются четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Ранее на выборах проголосовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава Хакасии Валентин Коновалов и руководитель Республики Тыва Владислав Ховалыг.