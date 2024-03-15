Глава администрации Ростова-на-Дону проголосовал на избирательном участке

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проголосовал на выборах президента России. Об этом стало известно сегодня, 15 марта.
— Выполнил свой гражданский долг. Это, бесспорно, самое значимое событие, к которому приковано пристальное внимание всего мира. Ведь наш выбор определит дальнейшую судьбу страны на ближайшее время, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер добавил, что ростовчане сейчас выбирают не только главу государства, но Верховного главнокомандующего.
— Каждый голос — вклад в нашу общую Победу. Приглашаю всех прийти на избирательные участки, сделать свой выбор и подать пример подрастающему поколению, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, голосование продлится с 15 по 17 марта. В Ростове-на-Дону открыли 372 избирательных участка, 366 постоянных и шесть временных.