В Уфе на избирательном участке увидели былинного богатыря

«Однако выборы я бы назвал даже не праздником, а скорее торжеством — торжеством нашего совместного выбора, пониманием, что у нашей страны будет завтрашний день. Я хожу голосовать с 18 лет, поскольку считаю, что гражданское бездействие и равнодушие убивает патриотизм, а значит, и будущее. И многие мои друзья согласны с тем, что сейчас, когда мы выбираем лидера страны, нельзя оставаться в стороне», — подытожил Арслан Абдрахманов.