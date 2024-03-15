В Уфе на избирательном участке увидели былинного богатыря

«Сегодня я пришел на избирательный участок в традиционном костюме наших предков-славян 10 века. Национальный костюм отражает мою любовь к своей земле, своей стране, своей Родине, — заявил агентству “Башинформ” Арслан Абдрахманов. — Считаю, это может показать остальным гражданам, что чтить свои корни и традиции — не просто важно, а архиважно для того, чтобы строить свое будущее».
Как рассказал сотрудник Национальной библиотеки республики, сегодня на избирательном участке царит достаточно праздничная атмосфера.
«Однако выборы я бы назвал даже не праздником, а скорее торжеством — торжеством нашего совместного выбора, пониманием, что у нашей страны будет завтрашний день. Я хожу голосовать с 18 лет, поскольку считаю, что гражданское бездействие и равнодушие убивает патриотизм, а значит, и будущее. И многие мои друзья согласны с тем, что сейчас, когда мы выбираем лидера страны, нельзя оставаться в стороне», — подытожил Арслан Абдрахманов.
Между тем на одном из избирательных участков в Давлеканово организовали настоящий сабантуй, сообщал Башинформ. Женщины в национальных башкирских нарядах исполнили зажигательный танец под аккомпанемент гармони — в пляс пустились и некоторые избиратели.
В селе Теняево Федоровского района Башкирии председатель Совета ветеранов колхоза «Родина» Клавдия Чекмасова проголосовала на своем избирательном участке, пожелала всем присутствующим мирного неба, единства, дружбы между народами и исполнила песню «Родина».
Ранее Башинформ со ссылкой на данные общественного пресс-центра «Выборы президента России — 2024» сообщил о том, что с самого утра 15 марта на избирательных участках Башкирии наблюдается наплыв из желающих проголосовать на выборах главы государства. Жители республики предпочитают уже в первый день трехдневного голосования исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за кандидата в президенты.