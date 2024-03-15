В Хабаровске вспомнили события на острове Даманский

В Хабаровске прошли мероприятия в память о событиях на острове Даманский, которые произошли 55 лет назад. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, к мемориалу воинов-интернационалистов возложили цветы. В церемонии участвовали представители власти и общественности, молодежь, военнослужащие, а также ветераны-даманцы.
Для справки: советско-китайский пограничный конфликт произошел между СССР и КНР 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури. Остров площадью около одного квадратного километра относился к Пожарскому району Приморского края, граничил с китайской провинцией Хэйлунцзян. Во время конфликта были убиты 58 человек, ранены 94 человека. Это потери Советского Союза, потери китайской стороны — это закрытая информация.