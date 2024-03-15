Лукашенко собрал чиновников на встречу, приуроченную к 30-летию Конституции

МИНСК, 15 мар — Sputnik. В графике главы государства Александра Лукашенко сегодня мероприятие, приуроченное к 30-летию Конституции Республики Беларусь, сообщил Telegram-канал Пул Первого.
«Приглашены: судьи Конституционного Суда, сенаторы и депутаты, государственные деятели разных лет, представители общественных объединений и политических партий, государственных организаций», — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия запланировано выступление Лукашенко и других участников встречи, которые соберутся за овальным столом.
«30 лет назад в этот день начался отсчет нового этапа истории современной Беларуси — суверенной и политически независимой», — напомнил собравшимся белорусский лидер.
По его словам, в то время была выработана правовая основа и базис для дальнейшего развития республики и всего белорусского общества.