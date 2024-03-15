Выборы президента России. Как, когда и где голосовать в Омске

В Омске 13 территорий претендуют на благоустройство в 2025 году. «Первые три дня голосование пройдут в очном формате, — рассказала министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. — В пунктах для голосования будут работать волонтёры. Они расскажут об объектах, которые вынесены на голосование на конкретном населённом пункте, и помогут проголосовать за выбранный вариант».