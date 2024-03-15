Выборы президента России. Как, когда и где голосовать в Омске

Выборы главы государства проводятся в современной России восьмой раз, впервые — три дня подряд. Избирательные участки в Омске работают 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 часов.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Внушительные цифры
«Всего в Омской области образованы 1685 участков, которые работают в постоянном режиме, и 36 участков образованы в местах временного пребывания. Голосовать можно в аэропорту и на железнодорожном вокзале, в больнице, СИЗО», — рассказал председатель Избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.
Голосовать можно на избирательном участке по месту постоянной регистрации, узнать его адрес можно в личном кабинете сайта Госуслуг или же на сайте Центральной избирательной комиссии.
Принимать участие в выборах может любой гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. По данным на 1 января 2024 года, численность избирателей, зарегистрированных на территории Омской области, составляет 1 463 679 человек.
В Омске проживает 873 207 имеющих право голосовать.
Разбивка по округам:
Центральный административный округ — 216 096,
Кировский административный округ — 202 074,
Советский административный округ — 180079,
Ленинский административный округ — 148458,
Октябрьский административный округ — 126500.
Выборы президента Российской Федерации в 2024 году в Омске
В муниципальных районах Омской области численный состав избирателей весьма неоднородный.
ТОП-5 по наибольшему количеству избирателей:
- Омский муниципальный район — 85 845,
- Калачинский муниципальный район — 32 314,
- Тарский муниципальный район — 29 629,
- Исилькульский муниципальный район — 29 050,
- Любинский муниципальный район — 28 124.
ТОП-5 по наименьшему количеству избирателей:
- Большеуковский муниципальный район — 5609,
- Седельниковский муниципальный район — 7 178,
- Усть-Ишимский муниципальный район — 8 227,
- Колосовский муниципальный район — 8 436,
- Знаменский муниципальный район — 8 517.
Всего же в России численность избирателей на начало 2024 года составила 112,3 млн человек, в это число вошли жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ещё 1 890 863 избирателя находятся или проживают за пределами России, они находятся на консульском учёте. На территории города Байконур проживает 11 924 избирателя.
Голосовать можно и по месту пребывания.
«Более 70 тысяч заявлений поступило в избирком о голосовании по местонахождению, — рассказал глава Избиркома. — Кроме того, поступило более 50 тыс. заявок о голосовании на дом».
Под присмотром
Почти все омские избиратели голосуют на участках с видеокамерами или видеорегистраторами. Камеры охватывают зоны рабочих мест членов избирательных комиссий, ящики для голосования, места хранения сейф-пакетов, выдачи бюллетеней и итогового подсчёта голосов.
Онлайн-трансляция идёт с 614 избирательных участков Омска в Центр общественного наблюдения Омской области (ул. Красный Путь, 1), где установлена видеостена из восьми экранов. Центра в регионах создают на базе общественных палат. В Омске так же.
"Материалом, который будет поступать сюда в центр на видеостену, мы показываем и доказываем, что наши выборы законны, честны и прозрачны, — отметила председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.
В центре располагаются экспертные площадки, колл-центр для приёма обращений избирателей, а также группа мониторинга, в состав которой вошли электоральные эксперты и юристы. Они будут работать круглосуточно и до подписания последнего протокола.
На избирательных участках работают 5 тыс. общественных наблюдателей и три международных из стран СНГ.
Инициативы меняют регионы
15, 16 и 17 марта 2024 года жители всей страны, придя на избирательные участки, могут отдать свой голос за кандидата в президенты РФ, а также в эти дни стартует 4-е Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
В Омске 13 территорий претендуют на благоустройство в 2025 году. «Первые три дня голосование пройдут в очном формате, — рассказала министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова. — В пунктах для голосования будут работать волонтёры. Они расскажут об объектах, которые вынесены на голосование на конкретном населённом пункте, и помогут проголосовать за выбранный вариант».
Далее голосовать можно будет онлайн до 30 апреля. По условиям голосования принять участие в отборе территории могут все граждане начиная от 14 лет.
Бесплатный проезд, аттракцион и лотерея
Талоны на бесплатный проезд раздают омичам на избирательных участках, ими, кстати, могут воспользоваться и дети. Действовать они будут 16, 17 и 18 марта в муниципальном транспорте.
«Напечатано порядка 4,1 млн талонов на бесплатные поездки», — об этом рассказал директор департамента транспорта администрации г. Омска Вадим Кормилец.
Их количество будет зависеть от возраста избирателя:
- от 18 до 24 лет — 8 талонов,
- старше 24 лет — 6 талонов.
Маршруты:
- автобуса — 1, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 61, 62, 63, 64, 69, 78, 79, 83, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 119, 125;
- троллейбуса — 2, 3, 4, 7, 12, 15, 16, 67;
- трамваях — 1, 2, 4, 7, 8, 9.
Добавим, что молодые омичи до 24 лет, голосующие в Омске и Омском районе, смогут получить купон на бесплатную поездку на колесе обозрения в парке «Вокруг света».
Помимо этого каждый совершеннолетний омич 15, 16 и 17 марта на избирательном участке получает специальный купон для участия в социальной акции «Выбирай Россию».
В призовом фонде пять квартир, пять автомобилей, пять подарков по миллиону рублей, 363 подарка — по 100 тысяч. Организатор — Омский фонд РСП. Подробнее на сайте vibirayrussia.ru/
Счастливчиков определяют с помощью генератора случайных числе в прямом эфире 12 канала (12+) и соцсетях в 12.00, 15.30 и 21.00.
Масленица и «Крымская весна»
На каждом участке стараются организовать работу буфетов со всякими вкусностями, играет музыка, стараются организовать праздничную атмосферу. Тем более, что в эти дни отмечается широкий праздник — Масленица.
В Омске основные события состоятся:
16 марта в 13.00 на площади у Омского Дома Дружбы (ул. 5-я Рабочая, 44),
17 марта в 12.00 в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и в парке «Советский»,
17 марта с 13.00 до15.00 в Омской крепости.
В честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией на СК «Красной звезда» (ул. Масленикова, 142/1) также состоятся праздничные мероприятия. Для омичей приготовили множество активностей: шоу силачей, катание на картах, скалодром, катание на оленях и хаски, караоке и массовый флешмоб:
15 марта с 16.00 до 18.00,
16 и 17 марта с 14.00 до 18.00.
Выступит перед омичами и Стас Михайлов. Его концерты будут идти 15,16 и 17 марта с 18.00 до 19.30., но попасть можно только по пригласительным, которые разыгрывают в том числе и на праздниках. После выступления артиста омичей развезут на автобусах.