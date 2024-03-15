Воронежцев предупредили о фейках о якобы выявленных нарушениях на избирательных участках

— Их цель — подорвать доверие к процедуре голосования. Например, утром на ресурсе, контролируемом ЦИПсО, было опубликовано сообщение о том, что на одном из участков в Воронеже бюллетени оказались в ящике для голосования еще до открытия избирательного участка. Эта ситуация не подтверждается ни общественными наблюдателями, ни председателем участковой избирательной комиссии, — заверили власти региона.