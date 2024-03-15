Воронежцев предупредили о фейках о якобы выявленных нарушениях на избирательных участках

Власти Воронежской области предупредили граждан, что с момента начала голосования на выборах президента РФ с 8.00 15 марта в медиапространстве региона начало фиксироваться значительное количество фейков. В них сообщается о якобы выявленных нарушениях, которые произошли на избирательных участках.
В облправительстве пояснили, что информационные атаки проводятся со стороны прозападных и проукраинских ресурсов.
— Их цель — подорвать доверие к процедуре голосования. Например, утром на ресурсе, контролируемом ЦИПсО, было опубликовано сообщение о том, что на одном из участков в Воронеже бюллетени оказались в ящике для голосования еще до открытия избирательного участка. Эта ситуация не подтверждается ни общественными наблюдателями, ни председателем участковой избирательной комиссии, — заверили власти региона.
И добавили, что в Воронежской области приняты беспрецедентные меры общественного контроля. На местах голосования работают свыше 5 тысяч наблюдателей. Они находятся на каждом избирательном участке.
Кроме того, в регионе открыт центр общественного видеонаблюдения. Он будет работать на базе Общественной палаты в течение трех дней.