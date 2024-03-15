Путин представил омского железнодорожника к высокой награде

Президент поручил наградить медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» регионального филиала РЖД Александра Реммеле с формулировкой «за заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Сибири и многолетнюю добросовестную работу».
В нормативном акте Александр Реммеле представлен как «мастер участка производства производственного участка Московка Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава Дирекции по ремонту тягового подвижного состава — филиала ОАО “Российские железные дороги”.
Заслуги Александра Реммеле были отмечены и ранее: восемь лет назад его наградили знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет».
Напомним, осенью 2023 года обладателем той же награды стал другой омский железнодорожник — машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Омск Дмитрий Полунин.
Отметим, медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» утверждена главой государства Владимиром Путиным летом 2022 года для признания заслуг жителей обозначенных регионов в различных сферах, включая культуру, здравоохранение, госстроительство, науки, сельского хозяйства.