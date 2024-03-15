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Путин представил омского железнодорожника к высокой награде

В минувший четверг, 14 марта 2024 года, глава государства Владимир Путин Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди россиян, чьи заслуги оказались отмечены на высочайшем уровне, оказался житель Омской области.
Источник: РИА "Новости"

Президент поручил наградить медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» регионального филиала РЖД Александра Реммеле с формулировкой «за заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Сибири и многолетнюю добросовестную работу».

В нормативном акте Александр Реммеле представлен как «мастер участка производства производственного участка Московка Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава Дирекции по ремонту тягового подвижного состава — филиала ОАО “Российские железные дороги”.

Заслуги Александра Реммеле были отмечены и ранее: восемь лет назад его наградили знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет».

Напомним, осенью 2023 года обладателем той же награды стал другой омский железнодорожник — машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Омск Дмитрий Полунин.

Отметим, медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» утверждена главой государства Владимиром Путиным летом 2022 года для признания заслуг жителей обозначенных регионов в различных сферах, включая культуру, здравоохранение, госстроительство, науки, сельского хозяйства.