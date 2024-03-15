Известный омский спортсмен Шлеменко проголосовал на выборах президента РФ

На избирательный участок в Усть-Заостровке он прибыл вместе с супругой и тремя сыновьями.
Мальчиков родители взяли с собой, чтобы они с детства учились брать на себя ответственность. И в будущем отвечать и за страну, и за семью.
«Сейчас хоть и сложные времена, но это времена большого будущего для нашей страны. Также год объявлен Годом семьи, поэтому мы здесь почти всей нашей семьей. Наша страна сейчас, наверное, единственная, которая отстаивает традиционные семейные ценности, вот за эту Россию я проголосовал!», — сказал Александр Шлеменко.
Так же он выразил уверенность, что каждый россиянин должен исполнить свой гражданский долг.
Напомним, что ранее свой голос на выборах президента РФ уже отдали губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест.
Также с 15 по 17 марта в Омске пройдёт фестиваль, посвященный десятилетней годовщине проведения референдума, на котором жители Крыма и Севастополя заявили о своем желании войти в состав России. Всех пришедших туда ждут разнообразные активности — катание хаски, зимний картинг, шоу силачей и многое другое.