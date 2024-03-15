Известный омский спортсмен Шлеменко проголосовал на выборах президента РФ

«Сейчас хоть и сложные времена, но это времена большого будущего для нашей страны. Также год объявлен Годом семьи, поэтому мы здесь почти всей нашей семьей. Наша страна сейчас, наверное, единственная, которая отстаивает традиционные семейные ценности, вот за эту Россию я проголосовал!», — сказал Александр Шлеменко.