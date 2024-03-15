Наталия Фирюлина приняла участие в выборах Президента

«Ходить на выборы уже должно быть для всех доброй семейной традицией. Мы голосуем за будущее нашей страны, за будущее наших детей, нашего города. 400 участков открылись сегодня в 8 утра и полностью готовы принять всех избирателей — в Красноярске это более 700 тысяч человек. Всем пришедшим, особенно тем, кто голосует впервые, будут помогать волонтеры», — сказала Наталия Фирюлина.