Наталия Фирюлина приняла участие в выборах Президента

«Ходить на выборы уже должно быть для всех доброй семейной традицией. Мы голосуем за будущее нашей страны, за будущее наших детей, нашего города. 400 участков открылись сегодня в 8 утра и полностью готовы принять всех избирателей — в Красноярске это более 700 тысяч человек. Всем пришедшим, особенно тем, кто голосует впервые, будут помогать волонтеры», — сказала Наталия Фирюлина.
Напомним, выбирать президента страны россияне будут три дня, 15, 16 и 17 марта. В пятницу, субботу и воскресенье 400 городских постоянных избирательных участков будут работать с 8 утра до 8 вечера. В какой из дней голосования прийти и отдать свой голос, избиратель решает сам.
На избирательных участках организованы бесплатные консультации врачей, специалистов социальной защиты, ярмарки, мастер-классы, концертные программы и др. На части избирательных участков работает проект «Молодёжный УИК». Молодые люди смогут сфотографироваться большой компанией и получить призы. Тем, кто впервые пришел голосовать, предусмотрены подарки. Общественный порядок на избирательных участках обеспечивают сотрудники полиции.