Челябинцы пожаловались на директора школы из-за принуждения голосовать на выборах

«Эксперты штаба поясняют, что по данному сообщению нет возможности идентифицировать номер УИК, следовательно, невозможно связаться с общественными независимыми наблюдателями и прояснить ситуацию. Отметим, по информации независимых наблюдателей, подобных случаев не зафиксировано», — прокомментировали в штабе.
Ранее глава Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко сообщил, что в утренние часы в регионе не было обнаружено нарушений в ходе голосования. А председатель облизбиркома Евгений Голицын проинформировал о жалобах жителей на не очищенные от снега дороги, ведущие к избирательным участкам.