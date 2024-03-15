Челябинцы пожаловались на директора школы из-за принуждения голосовать на выборах

В штаб по контролю за выборами в Челябинской области поступила жалоба на директора школы, принуждающую голосовать. Сигнал пришел из Саткинского района. Но в сообщении не было указано, о каком именно избирательном участке идет речь.