Лукашенко: мы всегда советовались с людьми, и народ сделал выбор в пользу сильной власти

Президент подчеркнул, что все конституционные преобразования в суверенной Беларуси шли от жизни, были продиктованы временем: «Мы всегда советовались с людьми. И на брошенные стране вызовы народ отвечал, выходя на референдумы, голосуя на выборах. Отвечал абсолютным большинством голосов. И соблюдая закон. Все более чем демократично».