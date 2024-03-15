Лукашенко: мы всегда советовались с людьми, и народ сделал выбор в пользу сильной власти

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси всегда советовались с людьми, и народ сделал выбор в пользу сильной власти. Советующие заявления глава государства Александр Лукашенко сделал на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА. Президент подчеркнул, что все конституционные преобразования в суверенной Беларуси шли от жизни, были продиктованы временем:
«Мы всегда советовались с людьми. И на брошенные стране вызовы народ отвечал, выходя на референдумы, голосуя на выборах. Отвечал абсолютным большинством голосов. И соблюдая закон. Все более чем демократично».
«Ангажированные политики навязывали обществу схему системного хаоса и фактического безвластия — форму парламентской республики. Но народ сделал выбор в пользу сильной власти», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, как народ Беларуси пытались разделить по языковому и этническому принципу, но белорусы выступили в поддержку государственного статуса двух языков.
«Нас хотели отрезать от корней, дискредитируя советское прошлое, но люди, понимая, что являются наследниками героического поколения победителей, вернулись к символам великой эпохи», — отметил Президент.
«В какие только союзы ни тащили Беларусь, чтобы разорвать дружественные и тесные интеграционные связи, прежде всего с Россией. Но народ не позволил. А где сейчас те, кто оторвался от восточнославянской семьи?» — заметил Александр Лукашенко.