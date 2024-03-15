Начальник ВСЖД призвал своих коллег выполнить гражданский долг

Начальник ВСЖД Вадим Владимиров проголосовал на выборах президента. Он призвал избирателей не оставаться в стороне и поучаствовать в этом важном для всей страны событии, пишет ИА IrkutskMedia.
«Сегодня один из самых важных дней в России, сегодня мы выбираем президента страны. Я сделал свой выбор. Прошу своих коллег также выполнить свой гражданский долг и принять правильное решение для России», — подчеркнул Вадим Владимиров.
Напомним, что сегодня стартовал первый день выборов президента России. Голосование будет длиться 15, 16 и 17 марта.