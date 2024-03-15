Тренды единого дня голосования для всей страны задает Дальний Восток

На Дальнем Востоке в разгаре первый день трехдневных выборов президента РФ. Камчатка, Чукотка и Сахалин раньше всех открыли участки. В Хабаровском крае, как заметили корреспонденты ИА AmurMedia, с 8 часов утра уже было многолюдно, но спокойно. Можно сделать вывод, что стартовало голосование в штатном режиме, избирательная активность на достаточно высоком уровне.

— В Хабаровском крае 743 избирательных участка открылись ровно в 8 часов утра. В момент открытия прозвучал Гимн Российской Федерации, я сам присутствовал на одном из этих избирательных участков, — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. — Наблюдатели находятся на каждом избирательном участке. Их более около 750.

В целом по ДФО на выборах работают даже международные наблюдатели, которые прибыли накануне и утром сегодня посетили избирательные участки. А всего на участках Дальнего Востока работают около 20 тысяч общественных наблюдателей и еще порядка четырех тысяч находятся в резерве, на случай нештатных ситуаций. Все наблюдатели изучали избирательное законодательство и разбирали реальные практические кейсы. В рамках специальной подготовки наблюдателей эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами проводили очные встречи с гражданами и познакомили их с «Золотым стандартом наблюдателя» — проектом, который реализует Общественная палата Российской Федерации.

Досрочно в крае проголосовало 18 564 избирателя — жители труднодоступных районов, граждане, которые в день выборов будут находиться в отъезде. Это чуть меньше 2% от общего количества избирателей, которые зарегистрированы в Хабаровском края. Кстати, «явка» среди досрочников в ряде регионов превысила 90% — проголосовали 84,5% от всех избирателей округа, имеющих право голосовать досрочно, что вдвое больше 2018 года. В Бурятии в ходе досрочного этапа проголосовали все 100% избирателей, на Сахалине — 95,8%, на Камчатке — 92,6%, на Колыме — 90,9%, в Хабаровском крае — 88%, а в Якутии — 82,3%.

Столь высокий интерес к выборам обусловлен в том числе следствие внимания федерального центра, благодаря мерам поддержки которого жизнь населения уже значительно улучшена, большой работы лично полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева и дальневосточных губернаторов.

В числе тех, кто первым опустил бюллетень в урну, был губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Накануне глава края призвал всех проявить гражданскую позицию и прийти на участки. Эти выборы проходят в напряженной международной обстановке, все политологи говорят о том, что вероятность провокаций и попыток поставить легитимность процедуры под сомнение, скомпрометировать итоги голосования достаточно высока. Однако, судя по началу, эти попытки обречены на провал.

Жесткий контроль за соблюдением законности процедуры голосования осуществляют общественные наблюдатели. Журналисты ИА AmurMedia с утра побывали в Центре общественного наблюдения, организованного в Хабаровске.

— До начала голосования была получена оперативная информация о присутствии общественных наблюдателей. Практически на всех участках они присутствуют, выполняют свою функцию, — сообщила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко. — Для нас это очень важно, поскольку Общественная палата подготовила необходимое количество, это более двух тысяч наблюдателей для осуществления своей процедуры в ходе голосования.

Как отметила Галина Анатольевна, она лично проехала по нескольким участкам и везде была спокойная, благоприятная, доброжелательная обстановка. Старт дан хороший, резюмировала председатель краевой ОП.

Штаб общественного наблюдения будет работать на протяжении трех суток, наблюдатели будут в режиме онлайн следить за поступающими сообщениями. Организованы мобильные бригады, которые при необходимости будут выезжать по сигналам о потенциальных нарушениях.

— Работает горячая линия. Работают юристы. Мы готовы к отработке любых ситуаций нестандартных. И думаю, что тоже будет все благоприятно и благополучно, — подчеркнула Галина Кононенко.