Тренды единого дня голосования для всей страны задает Дальний Восток

На Дальнем Востоке в разгаре первый день трехдневных выборов президента РФ. Камчатка, Чукотка и Сахалин раньше всех открыли участки. В Хабаровском крае, как заметили корреспонденты ИА AmurMedia, с 8 часов утра уже было многолюдно, но спокойно. Можно сделать вывод, что стартовало голосование в штатном режиме, избирательная активность на достаточно высоком уровне.
— В Хабаровском крае 743 избирательных участка открылись ровно в 8 часов утра. В момент открытия прозвучал Гимн Российской Федерации, я сам присутствовал на одном из этих избирательных участков, — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко. — Наблюдатели находятся на каждом избирательном участке. Их более около 750.
Досрочно в крае проголосовало 18 564 избирателя — жители труднодоступных районов, граждане, которые в день выборов будут находиться в отъезде. Это чуть меньше 2% от общего количества избирателей, которые зарегистрированы в Хабаровском края. Кстати, «явка» среди досрочников в ряде регионов превысила 90% — проголосовали 84,5% от всех избирателей округа, имеющих право голосовать досрочно, что вдвое больше 2018 года. В Бурятии в ходе досрочного этапа проголосовали все 100% избирателей, на Сахалине — 95,8%, на Камчатке — 92,6%, на Колыме — 90,9%, в Хабаровском крае — 88%, а в Якутии — 82,3%.
Столь высокий интерес к выборам обусловлен в том числе следствие внимания федерального центра, благодаря мерам поддержки которого жизнь населения уже значительно улучшена, большой работы лично полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева и дальневосточных губернаторов.
Жесткий контроль за соблюдением законности процедуры голосования осуществляют общественные наблюдатели. Журналисты ИА AmurMedia с утра побывали в Центре общественного наблюдения, организованного в Хабаровске.
— До начала голосования была получена оперативная информация о присутствии общественных наблюдателей. Практически на всех участках они присутствуют, выполняют свою функцию, — сообщила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко. — Для нас это очень важно, поскольку Общественная палата подготовила необходимое количество, это более двух тысяч наблюдателей для осуществления своей процедуры в ходе голосования.
Как отметила Галина Анатольевна, она лично проехала по нескольким участкам и везде была спокойная, благоприятная, доброжелательная обстановка. Старт дан хороший, резюмировала председатель краевой ОП.
— Работает горячая линия. Работают юристы. Мы готовы к отработке любых ситуаций нестандартных. И думаю, что тоже будет все благоприятно и благополучно, — подчеркнула Галина Кононенко.
Первые два дня голосования избирательные участки закроются без подсчета голосов. Как объяснил председатель крайизбиркома Денис Кузьменко, в 20 часов двери участков закроются для избирателей. Члены УИК переместят бюллетени из урн в отдельные сейфы, а бюллетени граждан, проголосовавших вне помещения, помещаются в сейф-пакеты со специальными защитными марками. Комната, где хранятся бюллетени, опечатывается, весь участок в целом находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной правоохранительных органов.