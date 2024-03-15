Жители Мариуполя активно голосуют на выборах президента

По ее словам, обстановка в городе спокойная, порядок обеспечивают сотрудники Росгвардии и ОМОН. Избиратели рассказали РИА Новости, что голосуют без опаски. «Мы впервые принимаем участие в выборах президента России. Это большое событие. Конечно, мы хотим мира и чтобы наш город становился лучше», — заявила РИА Новости избирательница, пришедшая на участок в школе номер 7. «В городе многое делается, строятся новые дома, восстанавливаются мосты. Мы хотим, чтобы это продолжалось», — поддержала ее соседка.