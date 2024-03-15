Озвучена явка избирателей на президентских выборах в ДФО: какие регионы лидируют

По данным Приморского ЦИК, явка на 15:00 пятницы составила 22,94%. Больше всего избирателей пришли на выборы в Большом Камне — 36,74%.
В Хабаровском крае явка составила 21,3%. В Амурской области — 20,51%.
В Еврейской автономии в первой половине дня 15 марта проголосовали 43 632 человека, процент в избиркоме не уточнили.
На Чукотке избирательные участки посетила половина населения — 50,06%. Больше всего в ГО Эгвекинот — 62,68%. На Сахалине и Курилах проголосовали 29,61% избирателей.
В Якутии — 28,20%. В Магаданской области свой выбор сделали 40 000 избирателей, процента по явке комиссия не приводит.
В Забайкалье голоса на президентских выборах отдали 22,28%, или 165 582 избирателя. В Бурятии данные о явке пока отсутствуют.
Камчатка, единственный регион с ДЭГ на Дальнем Востоке, показала хороший результат на дистанционном голосовании в первые полдня выборов: 74,9%. Явка на участки составила 25,41%.
Напомним, президентские выборы в России проходят на протяжение трех дней — с 15 по 17 марта. Самые первые участки в стране открылись на Дальнем Востоке. За несколько часов голосования на них пришло много интересных избирателей.