Дмитрий Махонин сообщил о 75 тыс. дистанционно проголосовавших жителях Прикамья

В Пермском крае 15 марта с 08:00 начали работу избирательные участки по выборам президента России. Отдать свой голос жители региона могут на избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие уже около 75 тыс. земляков.
Для голосования открыты 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков, включая числе 407 постоянных и 26 временных — в Перми. Они будут открыты с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00.
«Пермский край активно включился в главные выборы страны — на избирательные участки по всему региону с самого открытия приходят люди, голосуют целыми семьями», — сообщил глава региона.
В Прикамье проголосовать на выборах президента РФ могут 1 971 044 избирателя. Кроме голосования на избирательных участках проходит дистанционное электронное голосование на портале vybory.gov.ru/
Кандидатами на пост президента России являются: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов. В таком порядке они представлены в избирательном бюллетене.