Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России

«Они (аккредитованные международные наблюдатели) имеют право поехать в любую точку РФ и на сей момент, насколько я знаю, исходя из их пожеланий, в рамках программы международного наблюдения, сейчас наши коллеги зарубежные планируют посетить не менее 52−53 регионов», — сказала Памфилова в информцентре Центризбиркома.