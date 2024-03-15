Иностранные наблюдатели хотят посетить на выборах более 50 регионов России

«Они (аккредитованные международные наблюдатели) имеют право поехать в любую точку РФ и на сей момент, насколько я знаю, исходя из их пожеланий, в рамках программы международного наблюдения, сейчас наши коллеги зарубежные планируют посетить не менее 52−53 регионов», — сказала Памфилова в информцентре Центризбиркома.
Глава ЦИК добавила, что международным наблюдателям будет обеспечена вся необходимая поддержка. «Все наши коллеги в субъектах РФ к этому готовы и обеспечат им полное выполнение прав международных наблюдателей», — отметила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.