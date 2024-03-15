Южнуральцев поблагодарили за восстановительные работы в Волновахе

Его сопровождали вице-губернатор Челябинской области Александр Лазарев и федеральный замминистра строительства и ЖКХ Валерий Леонов. Напомним, именно Лазарев отвечает в правительстве области за взаимодействие с новыми регионами России, в том числе курирует восстановительные работы в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой.
Солнцев отметил, что в муниципалитет поступили новые автобусы и сейчас планируется запустить новый маршрут, который будет возить жителей к ремонтирующимся отделениям ПФР и СФР, а также к центру занятости. Делегация также посетила городскую стоматологию, которая сильно пострадала от атак противника. К слову, поликлиника не прекращала принимать пациентов, несмотря ни на что. Сейчас усилиями южноуральцев там проведен масштабный ремонт.
— Вообще Волноваху сегодня не узнать. Благодарю южноуральцев за братскую помощь и поддержку, — подытожил Солнцев.
Ранее, «МК-Челябинск» писал, что в челябинском музее открылась фотовыставка, посвящённая СВО.