Южнуральцев поблагодарили за восстановительные работы в Волновахе

Солнцев отметил, что в муниципалитет поступили новые автобусы и сейчас планируется запустить новый маршрут, который будет возить жителей к ремонтирующимся отделениям ПФР и СФР, а также к центру занятости. Делегация также посетила городскую стоматологию, которая сильно пострадала от атак противника. К слову, поликлиника не прекращала принимать пациентов, несмотря ни на что. Сейчас усилиями южноуральцев там проведен масштабный ремонт.