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Мэр Анапы о выборах президента РФ: мы голосуем за будущее нашей страны

Глава Анапы Василий Швец проголосовал на выборах президента России.
Источник: пресс-служба городской администрации

Мэр Анапы проголосовал на выборах президента России. Избирательные участки в городе-курорте, как и по всей стране, открылись 15 марта в 8:00.

Василий Швец посетил избирательный участок в Городском театре. Для посетителей здесь открыли ярмарку. Кроме того, для избирателей и членов участковой избирательной комиссии выступает духовой оркестр.

«Мы голосуем за будущее нашей страны, за путь, по которому пойдет Россия дальше. Считаю, что это наша обязанность, наш долг», — отметил глава Анапы.

Кроме того, мэр города-курорта пообщался с волонтерами, которые рассказывают желающим о пространствах, представленных на голосовании по благоустройству. В Анапе вынесли на выбор территории в Джигинке, Цибанобалке и Красном.