Мэр Анапы о выборах президента РФ: мы голосуем за будущее нашей страны

Мэр Анапы проголосовал на выборах президента России. Избирательные участки в городе-курорте, как и по всей стране, открылись 15 марта в 8:00.
Василий Швец посетил избирательный участок в Городском театре. Для посетителей здесь открыли ярмарку. Кроме того, для избирателей и членов участковой избирательной комиссии выступает духовой оркестр.
«Мы голосуем за будущее нашей страны, за путь, по которому пойдет Россия дальше. Считаю, что это наша обязанность, наш долг», — отметил глава Анапы.
Кроме того, мэр города-курорта пообщался с волонтерами, которые рассказывают желающим о пространствах, представленных на голосовании по благоустройству. В Анапе вынесли на выбор территории в Джигинке, Цибанобалке и Красном.