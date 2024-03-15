Пять тысяч избирателей в Башкирии голосуют в СИЗО и психбольницах

Об этом в общественном пресс-центре «Выборы президента России — 2024» сообщила руководитель регионального штаба по общественному наблюдению, и. о. руководителя Общественной палаты РБ Лида Исаргакова.
«Наши общественные наблюдатели работают и при голосовании в СИЗО, психиатрических больницах. Люди, которые еще не лишены этого права, также голосуют, и эта категория в республике порядка пяти тысяч человек», — отметила она.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе на избирательном участке увидели былинного богатыря.