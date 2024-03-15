Заместитель губернатора Максим Кудрявцев подал документы на пост мэра Новосибирска

Максиму Кудрявцеву 48 лет, член «Единой России». Он начал свою карьеру в 1998 году в Горно-Алтайском филиале ОАО «Сибирьтелеком» в должности инженера связи. Впоследствии он занимал различные должности, включая помощника директора и заместителя директора филиала по коммерческим вопросам до 2009 года. В период с 2008 по 2009 годы он работал заместителем генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» и директором Горно-Алтайского филиала компании. Следующие два года, с 2009 по 2011 годы, он возглавлял омский филиал ОАО «Сибирьтелеком», который позднее стал частью «Ростелекома». В период с 2011 по 2016 годы он занимал должность вице-президента ОАО «Ростелеком» и директора макрорегионального филиала «Сибирь».