Заместитель губернатора Максим Кудрявцев подал документы на пост мэра Новосибирска

По информации издания, Максим Кудрявцев станет тем самым кандидатом, которого поддержит губернатор региона Андрей Травников.
Максиму Кудрявцеву 48 лет, член «Единой России». Он начал свою карьеру в 1998 году в Горно-Алтайском филиале ОАО «Сибирьтелеком» в должности инженера связи. Впоследствии он занимал различные должности, включая помощника директора и заместителя директора филиала по коммерческим вопросам до 2009 года. В период с 2008 по 2009 годы он работал заместителем генерального директора ОАО «Сибирьтелеком» и директором Горно-Алтайского филиала компании. Следующие два года, с 2009 по 2011 годы, он возглавлял омский филиал ОАО «Сибирьтелеком», который позднее стал частью «Ростелекома». В период с 2011 по 2016 годы он занимал должность вице-президента ОАО «Ростелеком» и директора макрорегионального филиала «Сибирь».
Максим Кудрявцев стал 10-м претендентом, предоставившим документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. В списке кандидатов также: директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, депутат городского совета Новосибирска по округу № 11 Игорь Украинцев, военнослужащий Александр Трушакин и временно неработающая Олеся Яхонтова.
Приём документов от кандидатов на кресло мэра Новосибирска начался 1 марта. Заявления комиссия перестанет принимать сегодня, 15 марта. Конкурсный отбор намечен на 4 апреля.
Егор САФРОНОВ.