Замглавы Минпромторга НСО Максим Останин примет участие в конкурсе по выбору мэра Новосибирска

Одним из участников стал Максим Останин. Об этом сообщает издание «BFM-Новосибирск».
Отмечается, что на данный момент он является заместителем министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.
Максим Останин является выпускников СибАГС. С 2008 года он работал в должности молодежного мэра Новосибирска. Являлся руководителем Агентства поддержки молодежных инициатив до 19 августа 2013 года. 2014 года — помощник депутата. В 2018 году стал работать в региональном Минпромторге.
Стоит отметить, что 16-м кандидатом на пост мэра Новосибирска стал Егоров Георгий Георгиевич. Он является директором в ООО «Эверест».
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что жители Новосибирской области пришли на выборы с собаками и кошками.