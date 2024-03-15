Замглавы Минпромторга НСО Максим Останин примет участие в конкурсе по выбору мэра Новосибирска

Максим Останин является выпускников СибАГС. С 2008 года он работал в должности молодежного мэра Новосибирска. Являлся руководителем Агентства поддержки молодежных инициатив до 19 августа 2013 года. 2014 года — помощник депутата. В 2018 году стал работать в региональном Минпромторге.