В Лондоне запустили схему передачи Украине сданных в утиль машин

Жители Лондона получили возможность передавать Украине автомобили, которые планировали отправить в утиль из-за несоответствия строгим экологическим стандартам. Об этом сообщила газета The Guardian. Граждане могут получить за сдачу неэкологичного транспорта до £2 тыс. или разрешить отправить машину Украине для использования в гуманитарных и медицинских целях.