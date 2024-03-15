ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение. Убедительная просьба — это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии — усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев.
Он добавил, что ЦИК обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии. «Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование», — подчеркнул Булаев.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также призывала коллег из регионов быть бдительными на избирательных участках. «Это та же серия подонков, которые за 10 тыс. взрывают железнодорожные пути, людей. Готовые продать за кровавый грош все что угодно», — считает Памфилова.