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ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ЦИК России призвал избирательные участки усилить охрану ящиков для голосования из-за инцидентов в двух регионах, в ходе которых люди вливали в урны с бюллетенями чернила. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.
Источник: РИА "Новости"

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение. Убедительная просьба — это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии — усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев.

Он добавил, что ЦИК обратится за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии. «Это очень важно, потому что бюллетени портятся до состояния невозможности определить голосование», — подчеркнул Булаев.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова также призывала коллег из регионов быть бдительными на избирательных участках. «Это та же серия подонков, которые за 10 тыс. взрывают железнодорожные пути, людей. Готовые продать за кровавый грош все что угодно», — считает Памфилова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).