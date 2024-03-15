ЦИК призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней чернилами

«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают [это] и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение. Убедительная просьба — это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии — усилить охрану ящиков для голосования», — сказал Булаев.