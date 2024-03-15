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Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах в Южном военном округе

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на президентских выборах на одном из избирательных участков в Южном военном округе. Видео, как министр и глава генштаба голосуют, опубликовало Минобороны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе», — говорится в сообщении ведомства.

На выборах уже проголосовали несколько губернаторов: главы Алтайского и Камчатского краев, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Омской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской и Тюменской, Челябинской областей и другие. Все они рассказали об этом в своих Telegram-каналах.

Шойгу Сергей