Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах в Южном военном округе

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента Российской Федерации вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе», — говорится в сообщении ведомства.
На выборах уже проголосовали несколько губернаторов: главы Алтайского и Камчатского краев, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Омской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской и Тюменской, Челябинской областей и другие. Все они рассказали об этом в своих Telegram-каналах.