Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах в Южном военном округе

На выборах уже проголосовали несколько губернаторов: главы Алтайского и Камчатского краев, Бурятии, Еврейского автономного округа, Забайкалья, Омской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской и Тюменской, Челябинской областей и другие. Все они рассказали об этом в своих Telegram-каналах.