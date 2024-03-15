Эдуард Соснин вместе с семьей проголосовал на выборах президента России

В Перми проходит голосование по выборам президента России. Он стартовало 15 марта с 08.00. Уже проголосовал глава города Эдуард Соснин. Он пришел на избирательный участок со своей семьей.
Глава Перми в своем телеграм-канале сообщил, что выполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента России.
«Думаю, многие пермяки сегодня и в предстоящие два дня также будут голосовать целыми семьями. Не будьте равнодушными — приходите на выборы Президента», — отметил Эдуард Соснин.
В Перми проголосовать на выборах президента страны смогут 770 175 избирателей.
Проголосовать можно на избирательные участках города
При помощи дистанционного электронного голосования сделать свой выбор можно круглосуточно до 20:00 17 марта. Глава региона Дмитрий Махонин уже сообщил, что в дистанционном голосовании уже приняли участие около 75 тыс. жителей края.