Лукашенко объяснил, почему Беларусь треть века живет «под прессом»

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Беларусь сохраняет суверенитет и мир на своей земле, заявил глава государства Александр Лукашенко во Дворце Независимости на встрече, посвященной 30-летию Конституции.
«Мы сами созидали свою историю. Свои законы также писали сами. Поэтому живем треть века под информационным, политическим, экономическим прессом», — цитирует Лукашенко БелТА.
При этом белорусский лидер напомнил, что все эти годы за границей все, кому не лень называли его диктатором и авторитарным президентом.
«Ладно, пусть называют», — констатировал глава государства.
Он обратил внимание, что в Беларуси не разбазарили народное богатство, сохранили суверенитет, мир и безопасность, а также обеспечили благосостояние белорусов.