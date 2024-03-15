Миллион москвичей проголосовали на выборах президента России электронно

По данным штаба, проголосовавшие выбрали возможность отдать свой голос онлайн или с помощью терминалов электронного голосования, которые установлены на участках. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев объяснил, что электронное голосование очень удобно, так как доступно в любое время и в любом месте.