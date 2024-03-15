Председатель ЗСНО Евгений Люлин проголосовал на выборах президента РФ

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин проголосовал на выборах президента РФ 15 марта. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По словам Евгения Люлина, он проголосовал дистанционно на рабочем месте. Однако многие нижегородцы предпочитают голосовать именно на избирательном участке, так как это является традицией и своеобразным ритуалом.
Евгений Люлин подчеркнул, что в течение трех лет именно жители выберут вектор развития страны на ближайшие шесть лет.
— Победитель выборов своей политикой должен будет гарантировать успех России, ее суверенитет и авторитет на международной арене, — добавил Евгений Люлин.
Ранее стало известно, что более двух тысяч избирательных участков открылось в Нижегородской области. Голосование продлится с 15 по 17 марта.