Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

Принять участие в ДЭГ может тот, кто заранее подал заявку через портал «Госуслуги» и получил статус «Учтено». Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на портал ДЭГ, авторизоваться с помощью «Госуслуг», ввести код из СМС и проголосовать за своего кандидата. Жители Москвы могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.