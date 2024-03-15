Около 1,6 миллиона россиян проголосовали онлайн на выборах президента

«За 13 часов с помощью ДЭГ проголосовали 1,6 миллиона человек. Это 35% зарегистрированных на платформе пользователей», — рассказали в Минцифры.
Принять участие в ДЭГ может тот, кто заранее подал заявку через портал «Госуслуги» и получил статус «Учтено». Чтобы отдать свой голос, нужно зайти на портал ДЭГ, авторизоваться с помощью «Госуслуг», ввести код из СМС и проголосовать за своего кандидата. Жители Москвы могут проголосовать онлайн на портале mos.ru.
Голосование продлится до 20:00 17 марта по местному времени.
Ранее во вторник в Минцифры сообщали, что около 5 миллионов россиян подали заявление через «Госуслуги» на голосование дистанционно в электронном виде на выборах президента.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.