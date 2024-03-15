Матвиенко назвала события в Крыму 2014 года точкой сборки новой России

«Спустя 10 лет считаю, что мы можем уверенно назвать Крымскую весну точкой сборки новой России. В 2014 году наше общество действительно обрело новое качество, качество духовного единства, прочности, сплоченности. И успешность России сегодня в противостоянии агрессии Запада, наша непобедимость как в широком смысле, так и на полях сражений СВО — яркое тому подтверждение», — сказала Матвиенко в видеопоздравлении крымчанам и севастопольцам с 10-летней годовщиной воссоединения регионов с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».