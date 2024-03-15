В Петербурге объяснили QR-коды для учета явки на выборах

В Общественной палате также отреагировали на сообщения о QR-кодах, в некоторых случаях распечатки держат в руках люди. «Ребята находятся не на избирательных участках, а за ними, что в общем-то не запрещено. В этой ситуации партии могут любым образом проводить свои агитационные мероприятия для своих сторонников. После того, как люди проголосовали, можно погладить их по голове, можно им подарить что-то. Есть понятие экзит-полов, есть попытки посмотреть за тем, какая явка, как идет голосование. Социология не стоит на месте и проведение социологических мероприятий с помощью современных технологий — это вполне работающая модель. Пугаться не нужно», — сказал во время брифинга представитель Общественной палаты Дмитрий Солонников.