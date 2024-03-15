В Петербурге объяснили QR-коды для учета явки на выборах

Пояснения от регионального отделения «Единой России» 15 марта получил медиацентр «Выборы-2024». Там сообщили, что партия создала и открыто распространяет сервис «Гео-СМС», помогающий учитывать явку сторонников на выборах любого уровня. "Сервис действует исключительно для сторонников партии, ранее давших свое согласие на обработку персональных данных. Участие в проекте добровольное и не нарушает прав граждан на волеизъявление.
Отсутствие отсылок к партии на изображениях с QR-кодом связано с требованиями электорального законодательства, запрещающего ведение любой агитации", — цитирует медиацентр.
В Общественной палате также отреагировали на сообщения о QR-кодах, в некоторых случаях распечатки держат в руках люди. «Ребята находятся не на избирательных участках, а за ними, что в общем-то не запрещено. В этой ситуации партии могут любым образом проводить свои агитационные мероприятия для своих сторонников. После того, как люди проголосовали, можно погладить их по голове, можно им подарить что-то. Есть понятие экзит-полов, есть попытки посмотреть за тем, какая явка, как идет голосование. Социология не стоит на месте и проведение социологических мероприятий с помощью современных технологий — это вполне работающая модель. Пугаться не нужно», — сказал во время брифинга представитель Общественной палаты Дмитрий Солонников.
Ранее председателю Городской избирательной комиссии задали вопрос о том, для чего на выходе с некоторых участков волонтеры стоят с табличками «Подтвердите участие». Например, читатели «Фонтанки» обратили внимание на такой случай на УИК № 1514 Невского района. В ГИК обещали проверить информацию.
В Петербурге открылись избирательные участки. 15, 16 и 17 марта они будут работать с 8 до 20 часов.
Всего в городе работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.