Как проходит голосование на выборах президента России в Крыму 15 марта 2024: под присмотром иностранных наблюдателей

15 марта 2024 года в Крыму началось голосование на выборах президента России. Избирательные участки начали свою работу ровно в 8 часов, поэтому с самого утра туда приходят посетители. В этом году голосование будет длиться три дня.
Отдать свой голос можно как очно, так и онлайн — с помощью электронного дистанционного голосования с 8:00 до 20:00. Для получения бюллетеня потребуется паспорт. Рассказываем, как проходит голосование на выборах президента России в Крыму 15 марта 2024.
Как проходит голосование на выборах президента России в Крыму 15 марта 2024
Как сообщил председатель республиканской Центральной избирательной комиссии Михаил Малышев, для проведения выборов на сегодняшний день задействованы 1194 избирательных комиссии. В их числе также и избирком Крыма, 28 территориальных избиркомов, 1130 участковых избиркомов и 35 комиссий, которые находятся в местах временного пребывания граждан.
Дополнительно в воскресенье будут открыты еще 34 участка. Их разместят в больницах и следственных изоляторах.
Для того, чтобы качественно и быстро зафиксировать результаты голосования, на 260 избирательных участках в городах полуострова будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Кстати, те, кто не смогли самостоятельно прийти на участок по состоянию здоровья, могут подать заявление для голосования на дому.
В этом году участие на выборах принимают четыре кандидата. За тем, как проходят голосования на полуострове, следят международные наблюдатели. На избирательных участках находятся граждане Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для.
Заметим, Крым попал в список 29 регионов, которые могут проголосовать онлайн, не выходя из дома. Для этого был разработан специальный алгоритм действий в случае технических сбоев.