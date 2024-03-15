Как проходит голосование на выборах президента России в Крыму 15 марта 2024: под присмотром иностранных наблюдателей

В этом году участие на выборах принимают четыре кандидата. За тем, как проходят голосования на полуострове, следят международные наблюдатели. На избирательных участках находятся граждане Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для.