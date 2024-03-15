Первые лица Кубани отдали свои голоса на выборах президента России

Одними из первых проголосовали представители власти региона.
Вице-губернатор Александр Власов проголосовал на избирательном участке 20−09 города Краснодара. Он ещё раз подчеркнул, что сделать выбор в эти три дня очень важно, и это является одной из главной составляющей сознательности гражданина. От выбора каждого зависит путь, по которому пойдёт Россия.
— С 15 по 17 марта, в эти три дня мы выбираем будущее нашей великой страны, наших детей, место России в мире, тот путь развития и совершенствования, по которому будет следовать русский народ под руководством избранного Президента, — приводит слова замглавы края официальный информационный портал администрации региона.
Также свой выбор уже сделал и вице-губернатор Андрей Прошунин. Он заметил, что в нынешнее время прийти на выборы необходимо. Это настоящий патриотизм и забота о своё будущем и подрастающем поколении.
— Особенно сейчас, в такое непростое время важно реализовать свое избирательное право. Я искренне считаю, что каждый гражданин обязан реализовать свое конституционное право, право — быть счастливым и небезучастным в судьбе нашей большой страны, — поделился мнением в своих соцсетях заместитель руководителя края.
Не остался в стороне от выборов и министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он заявил, что именно сегодня и в течение ближайших трёх дней мы узнаем, каким курсом пойдёт наша страна дальше. Как будет развиваться в том числе и её экономика, от которой зависит благосостояние жителей.
— Сейчас только от активности избирателей зависит будущее нашей страны. Для дальнейшего развития России и Краснодарского края нам нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, рост и развитие экономики, социальной сферы и других направлений, — сказал руководитель ведомства.
Свой голос на выборах президента России отдал и мэр кубанской столицы Евгений Наумов. Для этого перед работой он заехал на 381 избирательный участок краевого центра.
Градоначальник не сомневается, что жители города вновь докажут свою гражданскую сознательность и явка в столице Кубани будет традиционно высокой. Мэр отдал совой бюллетень за кандидата, с которым, по его мнению, Россия и дальше будет идти вперёд и не остановится в своём развитии.
— Убежден, что краснодарцы традиционно покажут высокую явку и сделают осознанный выбор. Потому что здесь живут люди с активной гражданской позицией, которые знают цену своему голосу, — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
Добавим, выборы президента будут идти с 15 по 17 марта включительно. Отдать свой голос можно на избирательных участках с 8 утра и до 20:00. Важно не забыть паспорт.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае открыты 2 829 избирательных участков.