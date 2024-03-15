Первые лица Кубани отдали свои голоса на выборах президента России

Не остался в стороне от выборов и министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он заявил, что именно сегодня и в течение ближайших трёх дней мы узнаем, каким курсом пойдёт наша страна дальше. Как будет развиваться в том числе и её экономика, от которой зависит благосостояние жителей.