Минобороны объявило призыв военнообязанных из запаса при проверке боеготовности

Также в министерстве сообщили, что личный состав проверяемых соединений и воинских частей должен будет выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к применению, загрузке на транспорт запасов материально-технических средств. Также войскам предстоит выйти в назначенные районы, а после занятий сохранять готовность к проведению серии учений, в том числе с боевой стрельбой.