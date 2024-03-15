Минобороны объявило призыв военнообязанных из запаса при проверке боеготовности

В Министерстве обороны Беларуси сообщили 15 марта о призыве военнообязанных из запаса.
Так, в Минобороны напомнили, что в белорусской армии продолжается проверка боеготовности соединений и воинских частей. Данная проверка носит комплексный характер и, как сообщалось ранее, ее мероприятия будут наращиваться.
На 15 марта сообщили о приведении в готовность к выполнению задач по предназначению 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования и ряда воинских частей Западного оперативного командования.
— В рамках проверки предусмотрен призыв военнообязанных из запаса, — заявили в Минобороны.
Также в министерстве сообщили, что личный состав проверяемых соединений и воинских частей должен будет выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к применению, загрузке на транспорт запасов материально-технических средств. Также войскам предстоит выйти в назначенные районы, а после занятий сохранять готовность к проведению серии учений, в том числе с боевой стрельбой.
Проверка боеготовности ВС также предусматривает передвижение военной техники. В связи с этим на трассах и участках местности в Беларуси возможны временные ограничения движения для гражданского транспорта.
Напомним, что проверка боеготовности армии проходит в Беларуси.