В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели

— Мы приехали, чтобы наблюдать и смотреть, как проходят выборы в Самаре, как работают должностные лица, что делают люди, приходя на избирательный участок. Все должно быть открыто, прозрачно и понятно, — рассказала эксперт из Венесуэлы, официальный посол ММФ БРИКС+ Ханлисберт Веласко. — Мы участвуем в подобных проектах с 2020 года, наблюдаем за работой разных избирательных комитетов. Для нас важно посмотреть и понять, сколько человек приходит, насколько много людей приходит голосовать, также насколько они заинтересованы и есть ли у них свобода выбора. Нам важно смотреть на их поведение и отношение к тому, что происходит здесь. Самое главное для нас — осветить и далее донести до представителей наших стран, в чём состоит разница — разница того, о чём нам тут говорят, российская пресса и международная пресса, новости. Потому что есть различия в трактовке событий, которые происходят. И насколько всё так или не так, как говорят международные СМИ.