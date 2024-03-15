Явка на выборах президента составила 5,66 процента к 12:05 мск

Согласно данным, опубликованным на табло в 12.05, явка на избирательных участках составила 5,66%.
На выборах президента РФ в 2018 году явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. А после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. Тогда голосование продолжалось один день — 18 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.