В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны

Первый день основного голосования на выборах президента РФ стартовал 15 марта.
«В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, поэтому убедительная просьба усилить охрану ящиков голосования», — сказал на заседании ЦИК РФ Булаев, обращаясь к избирательным комиссиям. Он рассказал, что бюллетени портятся до состояния невозможности определить выбор избирателя.
В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций во время голосования. По ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, а также фиксируются звонки от якобы Росгвардии о том, что ведется проверка тревожных кнопок. «Это не просто слова, которые я говорила все эти дни. Это реально жизнь. Мы готовились, и они (провокаторы — ред.) готовились», — заявила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.