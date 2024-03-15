В двух регионах злоумышленники вылили чернила в избирательные урны

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о попытках провокаций во время голосования. По ее словам, в Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, а также фиксируются звонки от якобы Росгвардии о том, что ведется проверка тревожных кнопок. «Это не просто слова, которые я говорила все эти дни. Это реально жизнь. Мы готовились, и они (провокаторы — ред.) готовились», — заявила Памфилова.