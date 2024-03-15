За два часа в Калининградской области проголосовали больше 50 тысяч избирателей

С момента открытия избирательных участков на выборах президента России в нашей области проголосовали больше 50 тысяч человек. Цифры озвучила председатель региональной избирательной комиссии Инесса Винярская.
— За первые два часа на участки пришли около 40 тысяч избирателей. Еще более 10 тысяч бюллетеней принято от участников дистанционного электронного голосования, — рассказала Винярская. — Кроме того, на судах сделали свой выбор около 650 избирателей.
По сравнению с предыдущими выборами избирком ждет более высокую, явку.
— Заинтересованность есть, мы всех ждем, — отметила Винярская.