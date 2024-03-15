«Замечательная инициатива!»: Алексей Текслер объявил о продолжении проекта «Дневник первых»

Старт конкурсу был дан в 2023 году. Школьникам было предложено исправить свои тройки на четверки, а четверки на пятерки. За первое место боролись более 500 детей, но в финал вышли 30 учеников. Их пригласили в правительство Челябинской области. Дневники ребят на память подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.