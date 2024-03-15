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«Замечательная инициатива!»: Алексей Текслер объявил о продолжении проекта «Дневник первых»

Губернатор Челябинской области объявил о продолжении проекта «Дневник первых».
Источник: Комсомольская правда

Масштабная акция «Дневник первых», организованная «Комсомольской правдой» и региональным отделением «Движение первых», получила продолжение. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер во время церемонии награждения финалистов проекта, которая сейчас проходит в правительстве Челябинской области.

— Замечательная инициатива! Инициатива правильная, если ребята вовлечены, будем продолжать.

объявил Алексей Текслер

Старт конкурсу был дан в 2023 году. Школьникам было предложено исправить свои тройки на четверки, а четверки на пятерки. За первое место боролись более 500 детей, но в финал вышли 30 учеников. Их пригласили в правительство Челябинской области. Дневники ребят на память подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.