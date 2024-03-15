Барби, Чебурашка и гном: самые необычные избиратели на выборах президента-2024. Фото

В Югорске избирателей угощал апельсинами Чебурашка
В ХМАО в Югорске на участок для голосования пришел Чебурашка. Он угощал избирателей апельсинами. Впоследствии выяснилось, что под маской Чебурашки скрывалась студентка.
На Сахалине избиратель пришел на участок сквозь метель
В Сахалинской области житель Северо-Курильска сквозь сугробы и метель пришел голосовать за президента РФ.
В Херсонской области пес пришел помогать хозяевам на голосовании
В Херсонской области в Геническе на голосовании для выборов был замечен пес Кокос. Он помогал хозяевам исполнять гражданский долг.
В Бурятии символ Тарбагатайского района посетил избирательный участок
В Бурятии на избирательном участке был замечен символ Тарбагатайского района — Тарбаган. Он тоже решил принять участие в голосовании для президентских выборов.
В Тюмени Барби пришла голосовать за кандидата на выборах
В Тюмени на избирательный участок пришла кукла Барби. В такой образ женщина решила нарядиться, чтобы поддержать у дочери интерес к политике.
В Бурятии белый медведь и кабан пришли на избирательный участок
Кроме того, в Бурятии участие в голосовании также приняли кабан и белый медведь. Они были замечены в Окинском и Кабанском районах.
Волонтеры в Бурятии нарядились в костюмы гнома и феи, чтобы проголосовать на выборах
Волонтеры Регионального центра финансовой грамотности в Бурятии пришли на президентские выборы в костюмах. Они нарядились в Задиру-Транжиру, Феечку-Копеечку и Гнома-Эконома.
Жители Якутии пришли на избирательный участок в национальных костюмах
В Якутии некоторые жители пришли в национальных костюмах народов, которые проживают в регионе.
В Тюмени на избирательном участке поставили картонного Такера Карлсона
В Тюменской области на избирательном участке в Центре подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» поставили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона. Ранее он брал интервью у президента России Владимира Путина.
В Подмосковье еще один Чебурашка пришел голосовать за кандидата
Еще один Чебурашка был замечен на избирательном участке в Подмосковье. Он принес с собой апельсины и надел футболку с принтом российского триколора.
Некоторые жители Бурятии приехали на выборы на лошадях
В Бурятии жители Закаменского района приехали на лошадях на избирательный участок. Также они надели национальные костюмы.
В Москве в Зеленограде женщина привела с собой на избирательный участок 11-летнего немецкого шпица Жаклин Монро. По ее словам, он участвует во всех важных делах семьи.
В Бурятии в поселке Каменск весь коллектив Тимлюйского цементного завода пришел отдать голос за кандидата в президенты.