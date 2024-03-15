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Барби, Чебурашка и гном: самые необычные избиратели на выборах президента-2024. Фото

Чебурашка, Барби и Масленица пришли на участки, чтобы проголосовать за кандидата на выборах президента в России. URA.RU рассказывает, каких необычных личностей можно было встретить на избирательных участках.
В Тюмени на избирательный участок пришла женщина в наряде Барби
Источник: Денис Моргунов/URA.RU

В Югорске избирателей угощал апельсинами Чебурашка

В ХМАО в Югорске на участок для голосования пришел Чебурашка. Он угощал избирателей апельсинами. Впоследствии выяснилось, что под маской Чебурашки скрывалась студентка.

Чебурашка на избирательном участке
Источник: Telegram-канал «Выборы, выборы, выборы»

На Сахалине избиратель пришел на участок сквозь метель

В Сахалинской области житель Северо-Курильска сквозь сугробы и метель пришел голосовать за президента РФ.

Житель Сахалинской области шел через метель на президентские выборы
Источник: Telegram-канал «RT на русском»

В Херсонской области пес пришел помогать хозяевам на голосовании

В Херсонской области в Геническе на голосовании для выборов был замечен пес Кокос. Он помогал хозяевам исполнять гражданский долг.

Пес Кокос пришел помогать своим хозяевам на избирательном участке
Источник: Telegram-канал «Смотри»

В Бурятии символ Тарбагатайского района посетил избирательный участок

В Бурятии на избирательном участке был замечен символ Тарбагатайского района — Тарбаган. Он тоже решил принять участие в голосовании для президентских выборов.

Тарбаган принял участие в голосовании на выборах в Бурятии
Источник: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента»

В Тюмени Барби пришла голосовать за кандидата на выборах

В Тюмени на избирательный участок пришла кукла Барби. В такой образ женщина решила нарядиться, чтобы поддержать у дочери интерес к политике.

Женщина пришла на президентские выборы в образе Барби
Источник: URA.RU

В Бурятии белый медведь и кабан пришли на избирательный участок

Кроме того, в Бурятии участие в голосовании также приняли кабан и белый медведь. Они были замечены в Окинском и Кабанском районах.

Белый медведь пришел на избирательный участок
Источник: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента»

Волонтеры в Бурятии нарядились в костюмы гнома и феи, чтобы проголосовать на выборах

Волонтеры Регионального центра финансовой грамотности в Бурятии пришли на президентские выборы в костюмах. Они нарядились в Задиру-Транжиру, Феечку-Копеечку и Гнома-Эконома.

Символы финансовой грамотности пришли голосовать за президента РФ
Источник: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента»

Жители Якутии пришли на избирательный участок в национальных костюмах

В Якутии некоторые жители пришли в национальных костюмах народов, которые проживают в регионе.

Якутяне пришли голосовать за будущего президента РФ в национальных костюмах
Источник: Ulus Media

В Тюмени на избирательном участке поставили картонного Такера Карлсона

В Тюменской области на избирательном участке в Центре подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» поставили картонную фигуру американского журналиста Такера Карлсона. Ранее он брал интервью у президента России Владимира Путина.

Картонного Такера Карлсона поставили на избирательном участке в Тюменской области
Источник: Telegram-канал BRIEF

В Подмосковье еще один Чебурашка пришел голосовать за кандидата

Еще один Чебурашка был замечен на избирательном участке в Подмосковье. Он принес с собой апельсины и надел футболку с принтом российского триколора.

Чебурашка надел на голосование за президента РФ футболку с изображением российского флага
Источник: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Некоторые жители Бурятии приехали на выборы на лошадях

В Бурятии жители Закаменского района приехали на лошадях на избирательный участок. Также они надели национальные костюмы.

Жители села Улентуй приехали на лошадях голосовать за кандидата в президенты
Источник: Telegram-канал «Аргументы и факты»

В Москве в Зеленограде женщина привела с собой на избирательный участок 11-летнего немецкого шпица Жаклин Монро. По ее словам, он участвует во всех важных делах семьи.

Шпиц Жаклин Монро участвует в выборах президента вместе с хозяйкой
Источник: Telegram-канал «Телеканал 360»

В Бурятии в поселке Каменск весь коллектив Тимлюйского цементного завода пришел отдать голос за кандидата в президенты.

Коллектив бурятского завода пришел дружно голосовать на выборах президента РФ
Источник: Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента»

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Кандидатами на этот пост являются лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков из «Новых Людей» и представитель КПРФ Николай Харитонов.