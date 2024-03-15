Абрамченко проголосовала на выборах президента

«Приняла участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. Голосовала на избирательном участке в Москве, воспользовалась терминалом электронного голосования. Я выбираю сильную и независимую Россию. Экологические реформы, процветание и благополучие граждан» , — написала она.